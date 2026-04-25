Caos AIA indagato il designatore Rocchi | il motivo

Un possibile terremoto nel calcio italiano si sta configurando dopo che è stata avviata un’indagine nei confronti del designatore dell’Associazione Italiana Arbitri. L’indagato è Gianluca Rocchi, figura centrale nel settore arbitrale, e la notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati. La vicenda riguarda presunte irregolarità legate alle sue attività e potrebbe portare a sviluppi importanti nel mondo del calcio nazionale.

Possibile terremoto nel calcio italiano, dovuto a una possibile indagine che riguarda il designatore dell’Associazione Italia Arbitri Gianluca Rocchi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nella serata di ieri gli è stata notificato un Avviso di Garanzia dalla Procura di Milano per ‘ concorso in frode sportiva ‘, con pressioni a VAR e AVAR. I dettagli. Caos AIA, indagato Rocchi per pressioni sul VAR: i dettagli. Un possibile terremoto colpisce il calcio italiano nelle ultime ore. La Procura di Milano indaga su Gianluca Rocchi, designatore capo dell’AIA, per concorso in frode sportiva. Il motivo? Pressioni durante alcune partite in particolare del designatore sul VAR.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caos AIA, indagato il designatore Rocchi: il motivo Notizie correlate Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaIl mondo del calcio italiano trema nuovamente davanti allo spettro di una nuova Calciopoli mentre il designatore degli arbitri di serie A e B... Avviso di garanzia per il designatore Rocchi: è indagato per concorso in frode sportivaIl designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, avrebbe ricevuto ieri un avviso di garanzia per "concorso in frode sportiva". Altri aggiornamenti Calcio nel caos: Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaII designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Ieri sera, a quanto apprende l’AGI, gli ... lalaziosiamonoi.it Rocchi nella bufera: indagato per frode sportiva, nel mirino della Procura anche Inter-Verona, falsato scorso campionato?Si preannncia un nuovo terremoto sul calcio italiano, l'Agi scrive di un avviso di garanzia al designatore arbitrale Rocchi: si indaga sul torneo 2024-2025, anche abitri e varisti sotto la lente di in ... sport.virgilio.it