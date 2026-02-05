Nel tracciato di Sepang, la terza giornata dei test MotoGP 2026 si conclude con Alex Marquez in testa, ma la Ducati resta la protagonista assoluta. La casa italiana domina le prove e sembra aver già messo le cose in chiaro, mentre gli altri piloti cercano di avvicinarsi. La giornata si è svolta senza grandi sorprese, con Marquez che ha dimostrato di essere in buona forma. La concorrenza fatica a tenere il passo, e la Ducati appare già in vantaggio in vista della stagione.

Nel tracciato di Sepang si è chiusa la terza giornata dei test collettivi della MotoGP 2026, con la Ducati che resta al centro della scena e la concorrenza impegnata a limare il gap nei giorni di lavoro invernale. Alex Márquez ha imposto il miglior tempo con 1:56.402 sulla GP26 del Gresini Racing, evidenziando un feeling già stabile con la guidabilità della moto. Le prove hanno mostrato una costante supremazia delle Desmosedici nelle fasi iniziali, accompagnata da una simulazione di Sprint che ha evidenziato un ritmo competitivo su giro singolo. La classifica ha visto la Ducati monopolizzare le prime posizioni fino al finale, quando un Bezzecchi particolarmente ispirato ha strappato un time attack significativo chiudendo a 1:56. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Test Sepang: Alex Marquez in testa, ma la Ducati domina le prove

Approfondimenti su Sepang Test

Alex Marquez prende il comando dei test a Sepang 2026, girando in 1’58”2.

Questa mattina a Sepang sono partiti i test ufficiali della MotoGP 2026.

