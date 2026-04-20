The White Lotus 4 è ambientata durante il Festival di Cannes Ecco perché è una scelta perfetta

La quarta stagione di The White Lotus si svolge durante il Festival di Cannes, un evento famoso nel mondo del cinema che richiama star internazionali e attenzione mediatica. La serie utilizza questa ambientazione per mostrare ambienti eleganti e situazioni di alta tensione tra i personaggi. La presenza del festival offre uno sfondo ricco di dettagli e scenari glamour, rendendo la narrazione più coinvolgente e visivamente interessante.

The White Lotus 4 approda a Cannes ed è una scelta ideale per la nuova stagione della fortunata serie. Per esperienza personale, il Festival di Cannes è un luogo di contraddizioni abbaglianti. Nella stessa serata afosa puoi sfilare sul gigantesco tappeto rosso del Palais des Festivals per la prima di un dramma devastante sulla disuguaglianza economica, applaudire in lacrime per un quarto d’ora nel tuo smoking rigidamente regolamentato, e ritrovarti subito dopo a un afterparty costosissimo, con tavoli carichi di macarons in ogni sfumatura possibile e Veuve Clicquot che scorre da un rubinetto senza fine. I camerieri locali, stremati, sembrano provare un risentimento quasi metafisico verso la tua stessa presenza e, se hai un minimo di autocoscienza, è difficile non comprenderli.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The White Lotus 4 è ambientata durante il Festival di Cannes. Ecco perché è una scelta perfetta Notizie correlate Leggi anche: The White Lotus: la quarta stagione approda in Costa Azzurra tra il Festival di Cannes e Saint-Tropez The White Lotus 4 sbarca in Costa Azzurra: riprese tra Cannes, MonacoProssimamente in onda Archiviati i paesaggi esotici della Thailandia, la nuova stagione di The White Lotus cambia scenario e approda in Europa,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: The White Lotus 4, riprese a Cannes. Cast e trama della nuova stagione; The White Lotus 4 verrà girata durante il Festival di Cannes: la location in Costa Azzurra (tra gli attori anche Vincent Cassel); Nella quarta stagione di The White Lotus si vola in Costa Azzurra; The White Lotus 4, via alle riprese. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione. The White Lotus 4: iniziate le riprese tra Cannes e Monaco, fan in fibrillazioneLa nuova stagione di The White Lotus sbarca in Costa Azzurra: cast stellare e set da sogno durante il Festival di Cannes ... rumors.it The White Lotus 4, al via le riprese in Francia: le anticipazioni della trama, fra le new entry del cast Vincent CasselThe White Lotus 4 riprese. La trama sarà ambientata in Costa Azzurra, durante l'importante Festival di Cannes. maridacaterini.it “The White Lotus” stagione quattro è ufficialmente in produzione. Chi morirà questa volta Non vedo l’ora! #film #picoftheday #ciakeazione #cinema #newscinema #regista #instacinema #instafilm #movies #moviescenes #moviereview #movie #moviequotes # - facebook.com facebook Sono iniziate le riprese della quarta stagione di The White Lotus di Mike White. Il set si svolgerà tra Cannes, St. Tropez e Principato di Monaco. La stagione seguirà le vicende di un nuovo gruppo di ospiti e impiegati dell’hotel White Lotus, nel corso di un soggi x.com