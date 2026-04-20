The White Lotus 4 è ambientata durante il Festival di Cannes Ecco perché è una scelta perfetta

Da gqitalia.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta stagione di The White Lotus si svolge durante il Festival di Cannes, un evento famoso nel mondo del cinema che richiama star internazionali e attenzione mediatica. La serie utilizza questa ambientazione per mostrare ambienti eleganti e situazioni di alta tensione tra i personaggi. La presenza del festival offre uno sfondo ricco di dettagli e scenari glamour, rendendo la narrazione più coinvolgente e visivamente interessante.

The White Lotus 4 approda a Cannes ed è una scelta ideale per la nuova stagione della fortunata serie. Per esperienza personale, il Festival di Cannes è un luogo di contraddizioni abbaglianti. Nella stessa serata afosa puoi sfilare sul gigantesco tappeto rosso del Palais des Festivals per la prima di un dramma devastante sulla disuguaglianza economica, applaudire in lacrime per un quarto d’ora nel tuo smoking rigidamente regolamentato, e ritrovarti subito dopo a un afterparty costosissimo, con tavoli carichi di macarons in ogni sfumatura possibile e Veuve Clicquot che scorre da un rubinetto senza fine. I camerieri locali, stremati, sembrano provare un risentimento quasi metafisico verso la tua stessa presenza e, se hai un minimo di autocoscienza, è difficile non comprenderli.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - The White Lotus 4 è ambientata durante il Festival di Cannes. Ecco perché è una scelta perfetta

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