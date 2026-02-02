Si rompe una tubatura | via Prenestina allagata e case senz’acqua a Roma est

Questa mattina, a Roma est, una tubatura si è rotta causando un grande allagamento lungo via Prenestina. Le strade si sono invase d’acqua e molte case sono rimaste senz’acqua. I residenti si sono svegliati con i rubinetti a secco e il disagio è stato subito evidente. I soccorritori sono intervenuti per riparare il guasto, ma ancora non si conosce il tempo di ripristino. La zona è stata messa in allarme e le autorità stanno monitorando la situazione.

Un risveglio complicato per numerosi residenti del Municipio V di Roma Capitale, che nella mattinata di lunedì 2 febbraio si sono trovati improvvisamente senza acqua nelle abitazioni. Il disservizio, registrato a partire dalle prime ore del giorno, ha avuto ripercussioni immediate sia sulla viabilità sia sul trasporto pubblico, generando disagi diffusi in un'ampia porzione del quadrante est della città. Alla base dell'emergenza c'è la rottura di una tubatura avvenuta intorno alle 5.30 all'interno di un edificio privato, evento che ha provocato un consistente allagamento di via Prenestina, all'altezza del civico 916.

