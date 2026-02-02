Roma | quartieri est senza acqua lunghe file alle autobotti dopo rottura di una tubatura

A Roma est, i residenti si trovano di nuovo senza acqua. Questa mattina una tubatura si è rotta in Via Prenestina, all’altezza del civico 916, provocando un allagamento e interrompendo l’erogazione nei quartieri del Collatino e Pigneto. Le persone sono costrette a fare lunghe file alle autobotti per riempire le taniche. La situazione resta critica, i lavori di riparazione sono ancora in corso.

(Adnkronos) – Ancora senza acqua i quartieri di Roma est, dopo la rottura questa mattina con conseguente allagamento di Via Prenestina, altezza civico 916, che ha lasciato i rubinetti a secco dei popolosi quartieri, dal Collatino a Pigneto. Al disagio per i cittadini dovuto alla totale mancanza di acqua, se ne aggiungono altri: finite le

