Sabato 25 aprile, alle 21.30, si è conclusa la finale di “Canzonissima” trasmessa in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico e condotta da Milly Carlucci. La serata ha visto esibirsi i finalisti in un pubblico coinvolgente, con momenti di spettacolo e tensione prima della proclamazione della canzone vincitrice. La trasmissione si è conclusa con l’annuncio del brano che ha ottenuto il maggior consenso tra il pubblico e la giuria.

Gran finale per “Canzonissima” che, sabato 25 aprile alle 21.30 su Rai1, chiude con una serata ricca di spettacolo e di emozioni, condotta da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Per l’ultima volta uno show Rai va in onda da questa iconica, già casa di Carramba che sorpresa e da oltre 20 anni location di Ballando con le Stelle. Gli show della Carlucci, scenografie e lampadari annessi, traslocano tali e quali dalla prossima stagione a Saxa Rubra. Prima però la conduttrice di Rai1 ha qualcosa da dire ai lettori del blog. Adorati amici di BubinoBlog, voi che ci seguite in tutte le nostre avventure, siamo arrivati alla sesta puntata, quindi la finale di Canzonissima.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANZONISSIMA, LA FINALE: MILLY CARLUCCI PROCLAMA LA CANZONE VINCITRICE

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Stasera, su Rai 1, alle 21,30, il gran finale di “Canzonissima” che chiude con una serata ricca di spettacolo e di emozioni, il gran ritorno del varietà condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Un viaggio in 6 puntate tra la musica di i - facebook.com facebook

Appuntamento sabato 25 aprile alle 21.30 su Rai 1. Le canzoni in gara. #canzonissima x.com