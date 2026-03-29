Finita malissimo Milly Carlucci la scoperta su Canzonissima

La prima puntata di Canzonissima 2026 è andata in onda su Rai1, con l’obiettivo di riaccendere l’interesse per uno dei programmi storici della televisione pubblica. La serata ha visto la partecipazione di vari artisti e ha avuto come protagonista Milly Carlucci, che ha annunciato una scoperta legata alla trasmissione. La performance non ha soddisfatto le aspettative e il risultato finale è stato definito “finito malissimo”.

La prima serata televisiva ha riportato al centro dell’attenzione uno dei titoli storici della Rai, Canzonissima 2026, tornata in onda su Rai1 con l’ambizione di riconquistare il pubblico del sabato sera. Il varietà musicale condotto da Milly Carlucci ha proposto uno spettacolo ricco di esibizioni, ospiti e momenti celebrativi, cercando di mescolare tradizione e intrattenimento contemporaneo. >> Sorpresa nello spettacolo italiano, la bellissima vip la presenta così: la fidanzata è lei Nonostante l’impegno produttivo e la forte identità del programma, i numeri raccontano una realtà più complessa: Canzonissima 2026 ha raccolto una media di 2.135. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Milly Carlucci ufficializza ‘Canzonissima’, il varietà prossimamente su Rai1(Adnkronos) – È ufficiale: 'Canzonissima', il varietà che ha segnato la storia della televisione italiana, torna su Rai1.

Tutto quello che riguarda Milly Carlucci

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La seconda puntata di #Canzonissima di Milly Carlucci regge benissimo col 20% e 19%. Un ottimo risultato per un programma con poco budget e preparato in poco tempo. Una bella serata di grande musica, anche senza ospiti internazionali. #AscoltiTv x.com