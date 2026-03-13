Milly Carlucci ha annunciato che nella prossima edizione di Canzonissima non ci saranno concorrenti in gara. La modifica rispetto alla versione storica del programma, dove si sfidavano cantanti con eliminazioni, sembra puntare più a un ritorno nostalgico che a una competizione vera e propria. La trasmissione, che partirà sabato 21 marzo, sembra orientata a un format più soft e meno competitivo.

Milly Carlucci si conferma un po' paraculetta! Se nella versione storica di Canzonissima il sale del programma era la sfida a colpi di eliminazioni tra i cantanti, la nuova edizione – in partenza sabato 21 marzo – si preannuncia un'operazione nostalgia "senza graffio". Il motivo? Non ci saranno concorrenti. Dopo le dichiarazioni di Riccardo Cocciante, che ci ha tenuto a precisare di non essere un concorrente della trasmissione, ma solo un ospite speciale, ecco che adesso la conduttrice, in un video pubblicato sui canali social, spiega come stanno le cose: A Canzonissima non ci sono concorrenti. Il nostro cast artistico è un gruppo di amici, di straordinari interpreti che ci porta in dono delle canzoni.

© Davidemaggio.it - Niente concorrenti a Canzonissima: la trovata paracula di Milly Carlucci

