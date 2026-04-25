Sabato 25 aprile 2026, alle 21, sulla Rai 1, si terrà la finale di Canzonissima 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire l’intera serata in modo immediato. La finale rappresenta il momento conclusivo del talent musicale, con i partecipanti che si sfideranno davanti al pubblico e alla giuria. La trasmissione durerà tutta la sera, con eventuali interventi e annunci tra le esibizioni.

Anticipazioni finale di sabato 25 aprile 2026. E’ tempo di finale per Canzonissima 2026. In diretta su Rai 1 dalle 21.30, Milly Carlucci guida dall’Auditorium del Foro Italico, Roma, l’ultimo atto del suo show primaverile dedicato alla storia della musica. I cantanti e le canzoni della quarta puntata. In gara le canzoni, e non i cantanti, nella serata chiamata “Il Successo del Cuore”. Tutti gli artisti interpreteranno una canzone che fa parte del loro repertorio e alla quale sono molto legati. Le esibizioni sono le seguenti: Enrico Ruggeri – Peter Pan. Fabrizio Moro – Portami via. Leo Gassmann – Girasole. Michele Bravi – Genitore 3. Fausto Leali – Mi manchi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Canzonissima 2026, la finale in diretta

SANREMO 2026: serata Finale, tutte le canzoni

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Appuntamento sabato 25 aprile alle 21.30 su Rai 1. Le canzoni in gara. #canzonissima x.com