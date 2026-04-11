Sabato 11 aprile 2026, va in onda la quarta puntata di Canzonissima, trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 21. L’evento si intitola “La rivincita di Sanremo” e vede protagonisti i concorrenti in gara, che si esibiscono sul palcoscenico nazionale. La serata offre agli spettatori un’ulteriore occasione di ascoltare le canzoni e seguire le performances in diretta televisiva.

Anticipazioni quarta puntata di sabato 11 aprile 2026. Canzonissima arriva alla quarta puntata. In diretta su Rai 1 dalle 21.30, Milly Carlucci guida dall’Auditorium del Foro Italico, Roma, la gara nella storia della musica. I cantanti e le canzoni della quarta puntata. In gara le canzoni, e non i cantanti, in una serata chiamata La rivincita di Sanremo: gli artisti interpreteranno una canzone che al Festival di Sanremo non ha vinto, ma che è rimasta nel cuore della gente. Le esibizioni di questa sera sono: Enrico Ruggeri – Il ragazzo della via Gluck. Fabrizio Moro – Sono solo parole. Leo Gassmann – Io che amo solo te. Michele Bravi – Il nostro concerto.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Canzonissima 2026, diretta quarta puntata: è “La rivincita di Sanremo”

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