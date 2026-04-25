Canzone ecco il nuovo brano dell' artista salernitano Via Mercanti
“Canzone” è il nuovo singolo, suonato interamente dal vivo, dell’artista salernitano Via Mercanti, che torna dopo quasi un anno dal suo ultimo disco Paradiso Light con un brano capace di entrare direttamente nell’anima. “Canzone” racconta un amore inaspettato, che arriva quando non lo si cerca.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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