La cerimonia dei Grammy premia Billie Eilish con la canzone dell'anno per «Wildflower». L’artista sale sul palco con una spilletta «Ice Out» e lancia un messaggio politico. Sullo stesso palco, Lady Gaga riceve il premio come miglior album pop per «Mayhem», mentre Kendrick Lamar si aggiudica il miglior album rap. Olivia Dean viene riconosciuta come artista emergente. La serata si è conclusa con tanti riconoscimenti e qualche sorpresa.

Billie Eilish ha ripreso la sua lunga serie di vittorie ai Grammy Award con «Wildflower» canzone dell'anno. Mentre «Mayhem» di Lady Gaga ha vinto come miglior album pop. Quindi Kendrick Lamar miglior album rap, Olivia Dean miglior artista emergente. È la terza vittoria per Billie Eilish dopo «Bad Guy» del 2020 e, nel 2024, per il contributo alla colonna sonora del film Barbie, «What Was I Made For?». Billie si è presentata sul palco con una spilletta «Ice Out» assieme al fratello Finneas, che ha scritto il brano premiato. Tra gli altri candidati nella categoria c'erano due duetti; uno tra Rosé delle Blackpink e Bruno Mars, e uno tra Kendrick Lamar e Sza; oltre a brani di Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Doechii e Huntrx, il gruppo femminile fittizio al centro del successo animato di Netflix «KPop Demon Hunters». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Grammy, è «Wildflower» di Billie Eilish la canzone dell'anno. Sul palco il messaggio politico dell'artista con la spilletta «Ice Out»

Approfondimenti su Billie Eilish Wildflower

Recentemente, Billie Eilish ha descritto l’ICE come un “gruppo terroristico” in seguito alla sparatoria di Minneapolis.

Billie Eilish torna a esprimere la propria opinione sull’ICE, sottolineando come la sicurezza nelle proprie case non sia più garantita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Billie Eilish – WILDFLOWER COLORS | Mesmerizing Performance | Top Hits 2025

Ultime notizie su Billie Eilish Wildflower

Argomenti discussi: Ai Grammy è Wildflower di Billie Eilish canzone dell'anno. Messaggio politico con la spilletta Ice Out; Ai Grammy 'Wildflower' di Billie Eilish canzone dell'anno; Grammy Awards 2026, le principali nomination e dove vedere la cerimonia di premiazione; For Dummies: Ecco cosa c'è da sapere sui Grammy, i premi musicali più importanti del mondo | blue News.

Ai Grammy è «Wildflower» di Billie Eilish canzone dell'anno. Messaggio politico con la spilletta «Ice Out»?A «Mayhem» di Lady Gaga il Grammy per il miglior album pop. Kendrick Lamar miglior album rap, Olivia Dean miglior artista emergente ... corriere.it

Ai Grammy 'Wildflower' di Billie Eilish canzone dell'annoBillie Eilish ha ripreso la sua lunga serie di vittorie ai Grammy con Wildflower canzone dell'anno. E' la terza vittoria per la cantante dopo Bad Guy del 2020 e, nel 2024, per il contributo alla c ... ansa.it

Billie Eilish vince per la miglior canzone dell'anno, ma oltre la musica a Los Angeles fanno notizia i duri attacchi degli artisti all'ICE e a Trump. Segui le premiazioni dei Grammy Awards su Rainews.it - facebook.com facebook

Le star contro l'Ice, da Billie Eilish a Jenna Ortega. Prendono posizione anche Ariana Grande, Glenn Close e Mark Ruffalo. #ANSA x.com