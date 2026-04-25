Canzi in conferenza | Noi facciamo la prestazione il risultato lo manda il cielo Su Beccari…

Dopo la partita persa in casa contro la Roma, il tecnico della Juventus Women ha commentato in conferenza stampa. Ha affermato che la squadra si concentra sulla prestazione, lasciando il risultato al caso. Ha anche parlato di un giocatore specifico, senza approfondire ulteriori dettagli. Le sue parole sono state rivolte a chiarire l’atteggiamento della squadra in seguito alla sconfitta.

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termina della sconfitta interna contro la Roma. Le sue parole. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della sconfitta interna con la Roma. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PARTITA – « La prestazione la facciamo noi, a volte il risultato te lo manda il cielo. Potevamo essere più brave ma la prestazione c’era. Ho fatto i complimenti per l’impegno. Se continueremo a fare queste prestazioni, e non è facile. Dobbiamo essere più brave a continuare. La Roma merita di stare lì, non è un caso e merita il nostro rispetto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari…» Notizie correlate Leggi anche: “Noi rispettiamo il Bodo e gli facciamo anche i complimenti per quello che hanno fatto, voi invece non rispettate noi”: Chivu si infuria in conferenza Canzi: «Beccari esploderà, è solo questione di tempo. Mercato? Conta il logo della Juventus»di Mauro MunnoMax Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo per 4-0 (inviato allo... Contenuti di approfondimento Supercoppa Women, Canzi avvisa la Roma: Gli altri devono preoccuparsi di incontrarciLa Juventus Women è pronta a scendere di nuovo in campo per un avvio di 2026 che si preannuncia subito importante, con la finale della Supercoppa Italiana contro la Roma in palio. La squadra guidata ... tuttosport.com Pagina 2 | Supercoppa Women, Canzi avvisa la Roma: Gli altri devono preoccuparsi di incontrarciLa Juventus Women è pronta a scendere di nuovo in campo per un avvio di 2026 che si preannuncia subito importante, con la finale della Supercoppa Italiana contro la Roma in palio. La squadra guidata ... tuttosport.com