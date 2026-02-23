Noi rispettiamo il Bodo e gli facciamo anche i complimenti per quello che hanno fatto voi invece non rispettate noi | Chivu si infuria in conferenza

Chivu ha criticato duramente le accuse rivolte al Bodo, affermando che il rispetto reciproco è fondamentale. La causa della sua rabbia deriva dalle insinuazioni che definiscono vergognosa un'uscita con la squadra avversaria. Il difensore ha sottolineato di apprezzare i risultati ottenuti dal Bodo, ma ha anche denunciato il mancato rispetto nei confronti della propria squadra. La situazione ha acceso un acceso confronto in conferenza stampa.

“ Uscire con Bodo una vergogna? Niente è una vergogna. Noi rispettiamo il Bodo e gli facciamo anche i complimenti per quello che hanno fatto, voi invece non rispettate noi”. Sarà l’importanza del match, il calore dei tifosi che stanno pian piano riempiendo San Siro, ma Cristian Chivu è già in clima partita. L’allenatore dell’Inter – alla vigilia della sfida contro il Bodo Glimt in programma a San Siro dopo il 3-1 dell’andata – si è infuriato con un giornalista norvese che gli ha chiesto se “in caso di eliminazione contro una squadra ‘ piccola ‘ sarebbe una vergogna”. “ Ride pure .”, ha aggiunto poi Chivu visibilmente infastidito dall’atteggiamento del cronista nordico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt: «All’andata non siamo stati all’altezza, ma se c’è una squadra che può ribaltarla siamo noi! Vergognarsi? Noi rispettiamo sempre gli avversari»Cristian Chivu ha parlato alla vigilia del match tra l’Inter e il Bodo Glimt, spiegando che la squadra ha commesso errori nella partita d’andata e vuole recuperare terreno.

Inter, Chivu: “A noi non deve interessare quello che fanno gli arbitri”Inter, Chivu: “A noi non deve interessare quello che fanno gli arbitri” Tempo di lettura: 2 minuti Christophe Chivu ha sottolineato come la squadra abbia deciso di concentrarsi esclusivamente sul proprio gioco, senza lasciarsi distrarre dalle decisioni arbitrali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Esclusiva | Bjortuft, difensore del Bodo: L'Inter è forte ma noi siamo coraggiosi.

Inter, Chivu: Rispettiamo il Bodo, ma se c'è una squadra che può rimontare è la nostraL'Inter domani affronta il Bodo Glimt nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. I nerazzurri devono rimontare il 3-1 della gara d'andata. tuttomercatoweb.com

Inter-Bodo Glimt, Chivu si arrabbia: Non ci rispetta! Nessuna vergogna, possiamo ribaltarlaChivu ha parlato alla vigilia di Inter-Bodo Glimt match di ritorno del playoff Champions: ecco le sue dichiarazioni più importanti ... interlive.it

Sarebbe una vergogna perdere con un club di una città di 50mila abitanti, con uno stadio da 8mila posti Chivu: “Nel calcio non c’è nulla di vergognoso. C’è il lavoro di una società e di una squadra, da entrambe le parti. Noi rispettiamo l’avversario. Il Bodo ha - facebook.com facebook

La lezione di Chivu al giornalista norvegese che parla di "vergogna" per la sconfitta all'andata contro il Bodo. Un discorso troppo elevato per l'Italia. "No, nel calcio non c'è la vergogna. C'è il lavoro di una società e di una squadra, bisogna accettare e rispettare x.com