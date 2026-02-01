Dopo la convincente vittoria contro il Sassuolo, Max Canzi si lascia andare a qualche previsione sul futuro. Il tecnico della Juventus Women dice che Beccari esploderà presto e sottolinea che nel calcio femminile il marchio della Juventus conta più di ogni altra cosa. Quello che emerge è la fiducia del mister nei giovani e la convinzione che il club possa puntare in alto, anche grazie al suo lavoro.

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo per 4-0. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa dopo la schiacciante vittoria per 4-0 contro il Sassuolo. IMPORTANZA DELLA VITTORIA – « Come dicevo quando eravamo più distanti, noi dobbiamo fare il nostro che significa provare a vincerle tutte, sapendo che avevamo otto punti, ora sono sei di distacco, è complicato. Se noi faremo il nostro e loro faranno un percorso netto meriteranno, fino ad allora dobbiamo vincere tutte le partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Canzi: «Beccari esploderà, è solo questione di tempo. Mercato? Conta il logo della Juventus»

Approfondimenti su Juventus Women

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juventus Women

Juventus Women, Canzi: Risultati negativi? Raramente in carriera mi è successo qualcosa del genereLe parole di Massimiliano Canzi dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Milan Women. In attesa del Derby della Mole è scesa in campo la Juventus Women che ha rimediato una sconfitta contro il ... gianlucadimarzio.com

Canzi: Gama è l'emblema del calcio femminile. Ora pensiamo alla CoppaMassimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato al termine della sfida contro l'Inter. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta le dichiarazioni alla stampa dell’allenatore bianconero. Quanto è ... tuttomercatoweb.com

Juventus Women-Napoli, 2-1 le PAGELLE: Beccari brilla nella nebbia, Girelli aria fresca - facebook.com facebook