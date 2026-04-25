Nel Consiglio comunale di Varese si è verificato un acceso confronto riguardo alle opere di cantiere che interessano le zone di Belforte e Biumo Inferiore. I lavori in corso stanno modificando significativamente l’aspetto delle aree coinvolte, suscitando discussioni tra i membri dell’assemblea. La questione riguarda le modalità di intervento e le prospettive per il futuro della viabilità urbana.

Scontro acceso in Consiglio comunale a Varese sul futuro della viabilità tra Belforte e Biumo Inferiore, dove i cantieri in corso stanno ridisegnando in modo profondo l’assetto urbano. Al centro del dibattito la mozione della Lega, presentata da Stefano Angei, che chiedeva lo stop ai lavori. Una richiesta respinta con fermezza dal sindaco Davide Galimberti sottolineando come un eventuale stop non avrebbe effetti concreti. A ribadire la linea è stato l’assessore Andrea Civati ricordando i quattro investimenti mortali registrati negli ultimi dieci anni tra via Carcano e via dei Mille e l’elevata incidentalità lungo viale Belforte. Il progetto,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri e futuro della viabilità. Scontro in Consiglio comunale

Notizie correlate

Rafforzamento della sicurezza. Non passa l’ordine del giorno. Scontro in consiglio comunaleGROSSETO Nemmeno sul tema sicurezza le fazioni politiche riescono a trovarsi d’accordo e fare fronte comune.

Cantieri nelle scuole, lite in consiglio comunale: “Cattiva programmazione”Pontedera, 1 marzo 2026 - L’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026-28 accende la bagarre nel Consiglio comunale che si è...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Cantieri e futuro della viabilità. Scontro in Consiglio comunale; Storia e futuro dell’edilizia tra clima, città e digitalizzazione; Giochi e futuro, la sfida degli impianti; Finanziamenti che mancano e progetti da rivedere: a che punto sono i cantieri della sanità ravennate.

Cantieri e futuro della viabilità. Scontro in Consiglio comunaleScontro acceso in Consiglio comunale a Varese sul futuro della viabilità tra Belforte e Biumo Inferiore, dove i ... ilgiorno.it

Superbonus 2026, fine corsa: cantieri chiusi ma debito in crescitaSuperbonus quasi concluso con lavori oltre il 98%, forte impatto su deficit e debito, investimenti concentrati nei condomìni e al Nord, mentre emergono criticità sulla sostenibilità futura della misur ... edilizia.com

A Pavia, a causa dei cantieri per i lavori di viale Lungoticino Visconti, il restringimento di carreggiata causa ingorghi e rallentamenti. I cantieri sono iniziati circa un mese e mezzo fa per la sistemazione di parcheggi e marciapiedi - facebook.com facebook

Salvini oggi è venuto in Aula al Senato senza risposte per Genova e la Liguria. Hanno fatto promesse, tagliato nastri ma i cantieri sono fermi. Ferma la Gronda, fermi i cantieri per i collegamenti autostradali. Sulle infrastrutture un disastro totale. x.com