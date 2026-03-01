Cantieri nelle scuole lite in consiglio comunale | Cattiva programmazione

Durante il consiglio comunale di venerdì pomeriggio a Pontedera, si è acceso un acceso scontro tra i consiglieri a causa dell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026-28. La discussione si è concentrata sui cantieri nelle scuole, con alcuni consiglieri che hanno criticato la programmazione ritenuta inadeguata. La riunione si è conclusa con tensioni tra i presenti.

Pontedera, 1 marzo 2026 - L’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026-28 accende la bagarre nel Consiglio comunale che si è tenuto venerdì pomeriggio. Di fatto si è andati ad aggiornare il Dup introducendo i 280mila euro che il Comune ha ottenuto partecipando a un bando del Ministero dell’istruzione e del Merito per l’adeguamento alla normativa di prevenzione e protezione antincendio nelle scuole De Amicis del Villaggio e nella Gandhi di Fuori del Ponte e 95mila euro per la gestione dell’impianto sportivo Ettore Mannucci. “Continua a mancare una programmazione reale del fabbisogno della città – tuona Matteo Bagnoli, capogruppo in Consiglio di Fratelli d’Italia – se solo adesso vengono stanziati questi soldi vuol dire che fino ad oggi queste scuole non avevano a norma l’impianto antincendio? Sarebbe molto grave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Consiglio comunale, via libera per l'aggiornamento del documento di programmazioneIl consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha eletto nella seduta di ieri i componenti l'Osservatorio Comunale dei Rifiuti, previsto...

Acireale, il Consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazioneDopo quasi cinque ore, il Consiglio comunale di Acireale ha proceduto all’approvazione del Documento unico di programmazione.

Contenuti utili per approfondire Cantieri.

Cantieri-lampo nelle scuole. Aule tirate a lucido e spazi più sicuriCantieri-lampo nelle scuole durante le vacanze di Natale, a Cernusco. Ieri, i ragazzi hanno trovato serramenti nuovi e classi imbiancate in diversi plessi. Sul restyling degli istituti sono in arrivo ... ilgiorno.it

I 128 cantieri nelle scuole: passi avanti alla Bobbio, sarà pronta per settembreCi sono volute sedici prove di colore per decidere le tonalità di giallo, blu e grigio che accoglieranno di nuovo dal prossimo anno scolastico i 382 studenti della scuola media Bobbio di via Santhià ... torino.repubblica.it