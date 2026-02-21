Rafforzamento della sicurezza Non passa l’ordine del giorno Scontro in consiglio comunale

Durante il consiglio comunale di Grosseto, la proposta di rafforzare la sicurezza urbana è stata respinta, segnando un mancato accordo tra le diverse forze politiche. I consiglieri hanno discusso a lungo sulle risorse da destinare alla videosorveglianza e all’assunzione di nuovi agenti, ma nessuna soluzione condivisa è stata approvata. La discussione si è accesa intorno a un aumento del budget previsto per la prossima annualità. La polemica continua senza una decisione definitiva.

GROSSETO Nemmeno sul tema sicurezza le fazioni politiche riescono a trovarsi d'accordo e fare fronte comune. E' infatti stato bocciato dalla maggioranza il documento all'ordine del giorno su "Rafforzamento della sicurezza urbana e richiesta di interventi strutturali al Governo nazionale in materia di forze dell'ordine e politiche abitative " presentato dall'opposizione. Come mai? "Non vogliamo intervenire su competenze operative che non spettano all'ente - attacca Stefano Rosini, Pd - ma vogliamo evidenziare le criticità. E' noto che anche nella nostra realtà le forze dell'ordine operano con organici ridotti rispetto alle esigenze e con risorse non adeguate.