La Fondazione Caript ha sostenuto 26 progetti attraverso il bando Cantiere Cultura 2026, destinato a finanziare eventi previsti tra maggio e settembre dello stesso anno. Nella prima finestra di apertura, sono stati assegnati circa 193 mila euro complessivi a queste iniziative. I progetti coinvolgono diversi ambiti culturali e sono stati selezionati per la loro rilevanza nell’ambito delle attività previste nel periodo indicato.

Sono 26 i progetti sostenuti dal bando Cantiere Cultura 2026 di Fondazione Caript. Nella prima finestra aperta dal bando, riservata a eventi in programma tra maggio e settembre 2026, a questi progetti è destinato un contributo complessivo di 193.532 euro. Il bando resta aperto con una seconda finestra di candidatura, rivolta ai progetti che si realizzeranno tra ottobre 2026 e aprile 2027. "Con questo primo step – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – abbiamo sostenuto sia manifestazioni che rappresentano un punto di riferimento stabile per le comunità locali sia nuovi progetti che arricchiscono il panorama culturale della provincia, con l’obiettivo di favorire una partecipazione ampia e intergenerazionale".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere Cultura 2026. Ventisei progetti sostenuti dalla Fondazione Caript

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