progetti sociali dei giovani finanziati dalla fondazione

La Fondazione ha stanziato fondi per sostenere i progetti sociali dei giovani, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico e favorire l’inclusione. Tra le iniziative, ci sono attività di prevenzione del disagio e laboratori per promuovere la cittadinanza attiva, la sicurezza urbana e ambientale. Molti giovani si impegnano anche in eventi culturali, attività di aggregazione e corsi di formazione digitale. Questi interventi coinvolgono diverse aree del territorio locale.

Progetti finalizzati a promuovere il benessere psicofisico, l’inclusione sociale e la prevenzione al disagio, oltre che all’incentivazione della cittadinanza attiva, della sicurezza urbana e ambientale, l’aggregazione, la cultura, la valorizzazione del territorio e la formazione e l’educazione digitale. Sono le aree interessate al bando " YouthBank 2026 " promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e dedicato ai giovani under26. A disposizione 120mila euro, 30mila per ciascuna delle quattro YouthBank (Piacenza Città, Piacenza Levante, Piacenza Ponente e Vigevano). Rispetto allo scorso anno il bando prevede che sia raddoppiata la soglia massima di costo di ogni singolo progetto che ora potrà arrivare sino a 16mila euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

