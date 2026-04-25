A Cannes torna a celebrare le icone del passato con due documentari dedicati a grandi figure della cultura. La sezione Proiezioni speciali, a partire dal 12 maggio, ospiterà film dedicati ad Avedon e Lennon. Questi lavori approfondiscono le vite e le carriere dei due personaggi, offrendo uno sguardo intimo attraverso immagini e testimonianze. La rassegna si inserisce nel programma ufficiale del festival, attirando l’attenzione degli appassionati di cinema e storia.

? Cosa sapere Cannes presenta i documentari su Avedon e Lennon nella sezione Proiezioni speciali dal 12 maggio.. Ron Howard e Steven Soderbergh esplorano l'eredità artistica e storica dei due protagonisti.. Il festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio, presenterà nella sezione Proiezioni speciali due documentari che esplorano la potenza dell’immagine e della parola attraverso i volti di Avedon e John Lennon. La 79ª edizione del cinema francese si concentrerà su due opere capaci di unire impatto artistico e valore storico. Da un lato, Ron Howard firma il ritratto di un gigante della fotografia statunitense; dall’altro, Steven Soderbergh mette in luce le ultime parole lasciate da un’icona della musica prima della sua scomparsa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, il ritorno delle icone: Avedon e Lennon accendono il festival

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