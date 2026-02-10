Fratelli d’Italia di Rimini denuncia scritte vandaliche sparate davanti al giardino delle Vittime delle Foibe in piazzale Carso. Il coordinatore comunale Claudio Mazzarino parla di un gesto vile che colpisce il valore della memoria e la storia di quei momenti. La polizia sta già indagando per risalire agli autori di queste scritte offensive.

Scritte vandaliche di fronte al giardino delle Vittime delle Foibe, in piazzale Carso. La denuncia arriva dalla sezione di Rimini di Fratelli d’Italia attraverso il coordinatore comunale Claudio Mazzarino. Fd’I ha condannato duramente l’accaduto parlando di "atto vile e anonimo". Per il partito non si tratta di una semplice bravata, ma di "un gesto che non colpisce una parte politica, ma offende la memoria di uomini, donne e bambini barbaramente uccisi e per troppo tempo rimossi dalla storia nazionale. Profanare un luogo di ricordo significa colpire il valore stesso della memoria, della dignità e del rispetto dovuto alle vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vittime Foibe, scritte vandaliche. Fratelli d’Italia denuncia l’atto vile: "Colpito il valore della memoria"

Questa mattina, qualcuno ha imbrattato con scritte vandaliche il Giardino delle Vittime delle Foibe a Rimini.

Questa mattina a Potenza e Matera, Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia hanno organizzato eventi per ricordare le vittime delle foibe.

