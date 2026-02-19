Cane cieco salvato nel bosco dai pompieri

Un cane cieco si è perso nel bosco e ha rischiato di restare intrappolato tra gli alberi. La proprietaria, preoccupata, ha chiamato i vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto con cani molecolari e attrezzature specializzate. Dopo ore di ricerca, i pompieri hanno individuato l’animale nascosto tra i cespugli e l’hanno messo in salvo. Il cane, visibilmente spaventato, è stato portato in un centro veterinario per accertamenti. La proprietaria ha raccontato di aver perso il suo amico a quattro zampe durante una passeggiata nel parco.

Si era perso nella boscaglia, rimanendo bloccato nella vegetazione dopo essersi allontanato dall'abitazione nella quale viveva con la sua proprietaria. E non potendo contare nemmeno sulla vista, essendo cieco oltre che sordo, è rimasto intrappolato fuori casa per due giorni. Il cane protagonista di questa storia, chiusasi con il lieto fine, è però riuscito a resistere sino all'arrivo dei vigili del fuoco di Firenze, del distaccamento di Castelfiorentino, che lo hanno tratto in salvo. Il salvataggio è stato effettuato ieri mattina, intorno alle 8.30, quando i pompieri sono intervenuti nell'area boschiva di in via San Ripoli, sul territorio comunale di Montespertoli.