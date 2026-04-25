Candidati solo toscani Parco la Regione dice no

La Regione Emilia-Romagna ha commentato negativamente la decisione del Governo di nominare i presidenti senza consultare le amministrazioni locali. La decisione è stata presa senza coinvolgere le autorità regionali, che hanno espresso il proprio disaccordo in merito. Nel frattempo, è stato annunciato che le candidature per alcune posizioni sono state limitate esclusivamente a candidati toscani, escludendo altre possibili opzioni.

La Regione Emilia-Romagna contesta la decisione unilaterale del Governo nella nomina dei presidenti dei parchi: due terne di candidati solo toscani, sia per il Parco delle Foreste Casentinesi sia per il Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano (ora affidato al commissario Lucia Baracchini, già sindaca di Pontremoli). Affermano al riguardo il presidente Michele de Pascale e l’assessora ai parchi e forestazione Gessica Allegni: "La decisione unilaterale del Governo non rappresenta la realtà dei territori, serve un confronto vero tra istituzioni e scelte condivise". "Le terne proposte – si legge in una nota diffusa dalla Regione – risultano composte...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Candidati solo toscani. Parco, la Regione dice no Notizie correlate Parco, via al toto-nomi: "Tre toscani in lizza"Sono ormai passati 40 giorni da quando Fausto Giovanelli ha lasciato la presidenza del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano (per scadenza... Gilardino esonerato dal Pisa! Decisione presa, salta la panchina dei toscani. Manca solo l’ufficialitàRomagnoli Lazio, clamoroso: salta ancora il passaggio all’Al Sadd! Il motivo per cui è sfumata l’operazione Calciomercato Serie A: un colpo e due... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Candidati solo toscani. Parco, la Regione dice no; Polemica su nomine presidenti: due terne solo toscane, sia per Parco Foreste Casentinesi, sia per Parco Appennino Tosco-Emiliano; Foreste Casentinesi, la Regione alza il muro: Presidenza toscana da 20 anni, inaccettabile escludere la Romagna. Tre toscani in lista per la presidenza del Parco NazionaleNei giorni scorsi su Redacon abbiamo anticipato che si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui nel toto nomi per la presidenza del Parco nazionale ... redacon.it Parco, via al toto-nomi: Tre toscani in lizzaNon c’è ancora chiarezza sul successore di Giovanelli. Tra le prime ipotesi spunta anche quella di Lucia Bertacchini ... ilrestodelcarlino.it Sandro Mortari Al Parco Te la presentazione dei candidati: gli uomini sono 13 su 32. In corsa dieci consiglieri uscenti - facebook.com facebook Paolo Maldini sarebbe la figura adatta da affiancare al futuro presidente Figc: le associazioni di allenatori e calciatori, negli incontri con i due possibili candidati Malagò e Abete, hanno delineato per il ruolo caratteristiche che corrispondono al profilo di Maldini x.com