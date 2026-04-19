Parco via al toto-nomi | Tre toscani in lizza

A circa quaranta giorni dalla fine del mandato, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano si prepara a una possibile nomina del nuovo presidente. Durante questo periodo sono emerse alcune indiscrezioni sui possibili candidati provenienti dalla regione Toscana, con almeno tre persone considerate in lizza. La nomina del nuovo presidente rappresenta uno degli aspetti principali in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

Sono ormai passati 40 giorni da quando Fausto Giovanelli ha lasciato la presidenza del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano (per scadenza del mandato). Si attende la nomina del nuovo presidente da parte del Ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin. Per ora pare sia stato fatto il primo passo secondo la procedura prevista dalla legge: la scelta del Ministro di una terna di persone qualificate da sottoporre alle regioni Emilia Romagna e Toscana che, a loro volta, devono esprimere parere congiunto su uno dei tre candidati proposti dal Ministro, in caso di mancato accordo, la scelta ultima competerà al Ministro dell’Ambiente. Poiché...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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