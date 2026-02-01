Gilardino esonerato dal Pisa! Decisione presa salta la panchina dei toscani Manca solo l’ufficialità

1 feb 2026

Questa mattina il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino. La notizia circola ormai da ore e si attende solo l’annuncio ufficiale. La notte all’Arena Garibaldi ha portato questa decisione, che cambia subito la guida tecnica della squadra toscana.

