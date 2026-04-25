Sabato 25 aprile, Campo Imperatore si è riempito di sciatori provenienti da diverse zone, che hanno approfittato della neve perfetta per praticare gli sport invernali. La giornata ha visto una notevole affluenza di appassionati sulle piste del Gran Sasso, mentre la stagione sciistica si avvierà alla conclusione ufficiale domenica 3 maggio. La località è stata protagonista di un afflusso record, con condizioni ideali per l’attività sulla neve.

? Cosa sapere Migliaia di sciatori occupano le piste di Campo Imperatore sabato 25 aprile.. La stagione al Gran Sasso si concluderà definitivamente domenica 3 maggio.. Migliaia di sciatori hanno occupato le piste di Campo Imperatore questo sabato 25 aprile, approfittando di un sole splendente e di temperature miti che rendono il Gran Sasso un rifugio invernale ideale nonostante la stagione volga al termine. L’altopiano abruzzese, spesso definito il Piccolo Tibet d’Abruzzo, sta vivendo una giornata da cartolina con uno scenario meteorologico che sfida la stagionalità. Con un manto nevoso che oscilla tra i 40 e i 100 centimetri, le condizioni sulle piste rimangono ottime, garantendo una neve compatta che permette agli appassionati di sciare in totale sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campo Imperatore: folla e neve perfetta per un 25 aprile da sogno

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