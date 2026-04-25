25 aprile folla in piazza Grande per l’81° anniversario della Liberazione

In piazza Grande si è svolta la cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione, con una grande presenza di persone. La giornata è stata segnata da discorsi ufficiali e momenti di commemorazione. Il 25 aprile è stato ricordato come un giorno di memoria storica, mentre nelle settimane precedenti si sono registrati tentativi di ridurre l’importanza di questa ricorrenza, anche da parte di alcune figure istituzionali.

"Celebrare il 25 aprile significa oggi fare i conti con una stagione difficile. In Italia si moltiplicano gli smemorati e i tentativi, provenienti da responsabilità istituzionali non marginali, di ridimensionare il significato di questa data, di equiparare le ragioni dei partigiani a quelle dei.🔗 Leggi su Modenatoday.it Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26) Notizie correlate L’“81° Anniversario della Liberazione Nazionale - 25 aprile 2026”Arezzo, 22 aprile 2026 – L’“81° Anniversario della Liberazione Nazionale - 25 aprile 2026” Nella ricorrenza dell’ 81° Anniversario della Liberazione... 25 Aprile: l’81° anniversario della Liberazione al Cinema ModernissimoLa Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna Viva la libertà, dal 18 al 25 aprile al Cinema Modernissimo. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il 25 aprile del '45 e quell’annuncio di Pertini: il messaggio antifascista lungo una vita; Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 25-27 aprile 2026; Un weekend di musica da Morandi a Paradiso; Bologna celebra la Liberazione (E spunta anche la bandiera della Palestina) | VIDEO. ...un infanzia a Cuba. La grande storia vista con gli occhi di un bambino Carlos Eire Aspettando la neve all' Avana #mialettura2009 Waiting for Snow in Havana 2003 - facebook.com facebook Vigilia di #MilanJuve: parla Massimiliano #Allegri, grande ex della sfida x.com