Boom di sciatori a Campo Imperatore | ancora tanta neve nonostante la primavera inoltrata

Domenica a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, si sono registrati numerosi sciatori nonostante le temperature in aumento e la stagione primaverile. La presenza di neve ancora abbondante e gli impianti aperti hanno attirato molti appassionati in questa località, dove le recenti precipitazioni nevose hanno prolungato la stagione sciistica. La zona ha visto un afflusso consistente di visitatori, desiderosi di approfittare di condizioni ancora favorevoli per lo sci.

Domenica all'insegna della neve e degli impianti da sci aperti a Campo Imperatore, sul Gran Sasso dove nonostante la primavera inoltrata e le temperature in rialzo la stagione dello sci si prende un supplemento inatteso e richiama ancora molti appassionati, complice la neve caduta negli ultimi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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