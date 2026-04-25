Campo del Malvagno nell' oblio | Area abbandonata ai malfattori

Il campo del Malvagno, un'area precedentemente abbandonata, è stata lasciata nel dimenticatoio nonostante alcuni interventi come la creazione di un parco e la piantumazione di macchia mediterranea. Tuttavia, i lavori per demolire le strutture abusive e recuperare completamente le zone dei campi Malvagno non sono ancora stati realizzati. La gestione dell'area continua a suscitare interrogativi sulla sua piena riqualificazione.

Restituire un parco: fatto. Piantumare macchia mediterranea: fatto. Demolire gli abusi e recuperare le aree dei campi Malvagno? Nell'oblio. Dal 2022 il tempo si è fermato, quest'area verrà dimenticata perché le Amministrazioni per prima hanno lasciato i progetti di recupero appena iniziati. Da.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Baracche e degrado nell'area verde abbandonata: scatta lo sgombero della Polizia LocaleL'area era diventata teatro di segnalazioni da parte dei cittadini, con denunce per spaccio, bivacchi e occupazioni di fortuna Continuano le... "Realizzare un grande parcheggio nell’area del campo sportivo del Sant’Alfio"La proposta di Arianna Antonini del Movimento 5 Stelle è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Narni: i dettagli Trasformare il...