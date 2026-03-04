Realizzare un grande parcheggio nell’area del campo sportivo del Sant’Alfio

Una consigliera comunale del Movimento 5 Stelle ha presentato in consiglio una mozione per trasformare il campo sportivo del Sant’Alfio di Narni in un grande parcheggio. La proposta, approvata all’unanimità, prevede la realizzazione di un'area di sosta nell’area attualmente destinata alle attività sportive. La decisione è stata condivisa da tutti i membri del consiglio durante la riunione.

La proposta di Arianna Antonini del Movimento 5 Stelle è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Narni: i dettagli Trasformare il campo sportivo del “Sant’Alfio” di Narni in un grande parcheggio. È la proposta della consigliera comunale Arianna Antonini, esponente del Movimento 5 Stelle che ha presentato in consiglio comunale una mozione che è stata è stata approvata all’unanimità. L’atto impegna il sindaco e la giunta ad avviare uno studio per approfondire la fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area del campo di Sant'Alfio. “Il documento - spiega Antonini - nasce dall’esigenza di individuare soluzioni concrete per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del centro cittadino, affrontando in maniera strutturale il tema della sosta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

