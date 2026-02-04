Taekwondo Salerno pieno di medaglie al Torneo Nazionale di Combattimento

L’ASD Scuola TaeKwonDo Salerno chiude il primo scorcio del 2026 con un bottino di undici medaglie in due fine settimana. I ragazzi della palestra salernitana si sono fatti valere in due tornei nazionali, portando a casa tre ori, tre argenti e cinque bronzi. Le gare si sono svolte tra Bari e Giugliano, e i risultati sono stati più che soddisfacenti. La squadra dimostra ancora una volta di essere tra le più forti in Italia nel combattimento.

Un avvio di 2026 segnato da undici podi in due soli weekend di gare. Il bilancio dell'ASD Scuola TaeKwonDo Salerno si arricchisce di tre ori, tre argenti e cinque bronzi complessivi, conquistati tra le trasferte di Bari e Giugliano. Il risultato più importante è arrivato durante il "III.

