Campania | 2,4 milioni per salvare le aziende di bufala colpite

In Campania sono stati destinati 2,4 milioni di euro per risarcire le aziende di bufala colpite dalla brucellosi. La misura mira a sostenere le imprese che hanno subito danni a causa della malattia. Il fondo è stato approvato dalle autorità regionali e dovrebbe essere distribuito alle aziende interessate. La situazione riguarda un settore importante per la regione, che si occupa di produzione di latte e prodotti caseari.

?? Cosa sapere La Campania stanzia 2,4 milioni di euro per risarcire le aziende bufaline colpite dalla brucellosi. Il fondo sostiene 271 imprese per ripristinare le mandrie distrutte tra il 2017 e il 2021. La Regione Campania ha stanziato 2,4 milioni di euro per risarcire le aziende bufaline colpite dalla brucellosi tra il 2017 e il 2021, seguendo il decreto dirigenziale numero 9 dell'Assessorato all'Agricoltura emesso il 22 aprile 2026. Il provvedimento mira a sostenere i produttori che hanno do .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: 2,4 milioni per salvare le aziende di bufala colpite Notizie correlate Fondo Sicilia, 18 milioni per le aziende colpite dal ciclone HarryNuovo plafond per i finanziamenti agevolati: contributi fino al 40 per cento dell’investimento e misure dedicate a giovani, donne e start-up Il... Francesca, Cecilia e Genny rilanciano le aziende di famiglia tra le colline colpite dalle frane: “Le nostre idee vincenti”Ravenna, 10 aprile 2026 – A causa delle frane che nel maggio del 2023 hanno sconvolto l’assetto idrogeologico dell’area collinare a monte di Casola... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Brucellosi bufalina, dalla Regione altri 2,4 milioni di indennizzi; PNRR Campania: stanziati 60 milioni per guarire la regione; presentate a napoli 10 imprese vincenti; Indennizzi e investimenti, la Campania interviene sulla filiera bufalina. Brucellosi bufalina: la Campania liquida altri 2,4 milioni di euro. Piano straordinario per indennizzi e prevenzioneLa Regione Campania accelera sugli indennizzi per la brucellosi bufalina: liquidati 2,4 milioni di euro. Ecco i dettagli sul piano di sostegno e i nuovi fondi per la prevenzione. infocilento.it Brucellosi bufalina, dalla Regione altri 2,4 milioni di indennizziProsegue l'impegno della Regione Campania a sostegno delle aziende bufaline colpite dall'emergenza brucellosi e tubercolosi. Con decreto dirigenziale n. (ANSA) ... ansa.it Libera ha partecipato all’apertura del campo per l’Ottantennale dell’Agesci e simbolicamente ha portato la radice della giustizia sociale Libera Campania Agesci - Zona Samnium - facebook.com facebook #praticheonline dei #SUAP delle #cameredicommercio: nel mese di marzo Veneto, Lombardia, Puglia, Sicilia e Campania sono le regioni che hanno registrato i maggiori incrementi percentuali. impresainungiorno.gov.it #SUAP #servizidigitali #semplificazion x.com