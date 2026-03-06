Fondo Sicilia 18 milioni per le aziende colpite dal ciclone Harry

Il governo regionale ha deciso di destinare 18 milioni di euro alle imprese che hanno subito danni a causa del ciclone Harry. La somma viene messa a disposizione per aiutare le aziende colpite, con l’obiettivo di fornire supporto finanziario immediato. Questa decisione rientra in un intervento volto a sostenere il tessuto economico della regione dopo l’evento atmosferico.

Nuovo plafond per i finanziamenti agevolati: contributi fino al 40 per cento dell’investimento e misure dedicate a giovani, donne e start-up Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha stanziato altri 18 milioni di euro per sostenere le imprese danneggiate dal ciclone Harry. Grazie alle economie e ai rientri del fondo Sicilia, sarà istituito un nuovo plafond per erogare aiuti alle aziende colpite dall’ondata di maltempo dello scorso gennaio. "Dopo i primi immediati ristori – ha dichiarato il presidente Schifani – stiamo procedendo con la fase due. Per dare risposte concrete agli imprenditori, che hanno bisogno di tornare a produrre e tutelare l’occupazione, stiamo velocizzando al massimo le procedure. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

