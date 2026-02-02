Incidente a Porto Empedocle | camion si ribalta sulla statale 115 ci sono dei feriti

Questa mattina si è verificato un incidente sulla statale 115 a Porto Empedocle. Un camion che trasportava sabbia si è ribaltato, all’altezza di un noto bar. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione. Ci sono dei feriti, ma le loro condizioni non sono ancora chiare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Sul posto sono giunti i poliziotti che stanno facilitando i soccorsi di chi si è fatto male. Rallentamenti, su entrambi i sensi di marcia, lungo la strada Un camion, che trasportava sabbia, s'è ribaltato lungo la strada statale 115, all'altezza di un noto bar, in territorio di Porto Empedocle. Sul posto sono giunti i poliziotti che stanno facilitando i soccorsi di chi è rimasto ferito. Non è escluso che oltre al camionista, nella cabina di guida vi fosse un'altra persona. Rallentamenti, su entrambi i sensi di marcia, lungo la strada statale 115.

