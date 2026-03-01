Questa mattina sulla SS 219 al km 14 a Gubbio si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto, provocando quattro feriti. I Vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti per estrarre una donna dai mezzi coinvolti. Sul luogo sono arrivati anche i soccorritori del 118 per assistere i feriti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso.

Questa mattina, lungo la SS 219 al km 14, i Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti per un grave incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture in uno scontro frontale. A seguito dell’impatto, una delle vetture è finita nella scarpata sottostante. La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e all’estrazione di una donna rimasta incastrata nell’abitacolo. Il bilancio complessivo dell’incidente è di quattro feriti: una persona è stata trasportata in codice di massima urgenza con l’elisoccorso “Nibbio” all’ospedale di Perugia, mentre gli altri tre sono stati trasferiti dai sanitari del 118 all’ospedale di Branca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Incidente sulla SS 219 a Gubbio: quattro feriti, donna estratta dai Vigili del fuoco

Incidente stradale, scontro tra 4 auto nella galleria: feriti estratti dai Vigili del Fuoco di SpoletoUn incidente stradale ha interrotto la viabilità lungo la galleria Spoleto–Sant’Anatolia di Narco, dove quattro auto sono rimaste coinvolte in uno...

Grave urto sull'A14: una persona estratta dall'abitacolo dai Vigili del fuocoScontro tra due auto venerdì mattina lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Forlì e Faenza.

Contenuti e approfondimenti su Vigili del.

Discussioni sull' argomento Incidente sulla SS 219 a Gubbio: quattro feriti, uno trasportato con l’elisoccorso Nibbio. Tratto chiuso al traffico; Scontro frontale fra tre auto, chiuso un tratto della statale Gubbio-Pian d'Assino.

Incidente sulla SS 219 a Gubbio: quattro feriti, uno trasportato con l’elisoccorso Nibbio. Tratto chiuso al trafficoUna persona è stata trasportata in codice di massima urgenza con l’elisoccorso Nibbio all’ospedale di Perugia, mentre gli altri tre sono stati trasferiti dai sanitari del 118 all’ospedale di Branca ... corrieredellumbria.it

Gubbio, ennesimo frontale sulla Pian d’Assino: quattro feriti, uno è graveQuattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Gubbio in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 219, al chilometro 14. Tre auto si sono scontrate frontalmente e, dopo l’impatto, ... umbria24.it

Da 87 anni in prima linea “Lì dove serve”: Macerata rende omaggio ai vigili del fuoco - facebook.com facebook

Anche da Novara un omaggio per l'87° anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco. Il #Tricolore calato dal nostro team Speleo sulla meravigliosa Basilica di San Gaudenzio #lidoveserve x.com