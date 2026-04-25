Cambio programmazione Rai per la giornata della Liberazione del 25 aprile 2026
Per l’81esimo anniversario della Liberazione, il 25 aprile 2026, la Rai modifica la sua programmazione. Durante questa giornata, saranno trasmessi programmi dedicati all’informazione, testimonianze e film. La rete pubblica ha deciso di dedicare maggiore spazio a contenuti che ricordano questa ricorrenza, con l’obiettivo di celebrare l’evento attraverso diverse modalità di comunicazione. La programmazione speciale si svolgerà per l’intera giornata.
In occasione dell'81esimo Anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile, la Rai cambia la sua programmazione: spazio a informazione, testimonianze e film.🔗 Leggi su Fanpage.it
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