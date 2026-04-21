Il 25 aprile a Città Sant’Angelo | il programma della giornata dedicata alla Liberazione
Il 25 aprile Città Sant’Angelo ospiterà diverse iniziative in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia. La giornata prevede incontri culturali e momenti di condivisione tra i cittadini, con l’obiettivo di commemorare questa ricorrenza. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese e coinvolgerà varie associazioni locali, con eventi programmati durante tutto il giorno.
Sabato 25 aprile, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, Città Sant’Angelo si prepara a una serie di appuntamenti, tra approfondimento culturale e condivisione comunitaria.Sotto il titolo "Leggere il presente" e l'iniziativa "Statt! Libera tutt*, la cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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