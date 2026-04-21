Perché La Ruota della Fortuna e il Grande Fratello Vip non vanno in onda stasera 20 aprile 2026 | ecco il motivo del cambio di programmazione

Nella serata di martedì 21 aprile 2026, su Canale 5 non sono andate in onda né La Ruota della Fortuna né il Grande Fratello Vip. La programmazione prevista è stata modificata, portando alla sospensione delle trasmissioni. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della rete, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa variazione improvvisa. La trasmissione di altri programmi è proseguita regolarmente.

La Ruota della Fortuna salta, il GF VIP slitta: ecco tutto sul cambio di programmazione su Canale 5 Cambio di programmazione su Canale 5 nella serata di martedì 21 aprile 2026: il Grande Fratello Vip e La Ruota della Fortuna non vanno in onda. Il cambiamento è dovuto alla necessità di lasciar.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Perché La Ruota della Fortuna e il Grande Fratello Vip non vanno in onda stasera, 20 aprile 2026: ecco il motivo del cambio di programmazione Notizie correlate Leggi anche: Cambio di programmazione Mediaset, Grande Fratello Vip si sposta e La Ruota della Fortuna si ferma: ecco quando e perché Leggi anche: Grande Fratello Vip non va in onda stasera, martedì 21 aprile 2026: perché? il motivo e quando torna su Canale 5 Altri aggiornamenti Temi più discussi: La ruota della fortuna: Lunedì 20 aprile Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre: Non perdo tempo. Perché c’entra Amici; La Ruota della Fortuna, quando finisce e il futuro di Samira Lui: la scelta di Gerry Scotti; La ruota della fortuna: La campionessa Ilaria alla Ruota delle Meraviglie Video. La Ruota della Fortuna, perché non va in onda stasera: Gerry Scotti cancellato e De Martino vola verso un nuovo recordSarà una serata diversa dal solito per il pubblico di Canale 5, che martedì 21 aprile 2026 dovrà fare a meno di uno dei suoi appuntamenti più seguiti. La Ruota della Fortuna, infatti, si ferma ... libero.it La Ruota della Fortuna, i piani di Mediaset sulla chiusura mettono in difficoltà la Rai: come cambia la scontro tra Scotti e De Martino in estateMediaset avrebbe intenzione di prolungare la messa in onda del game show di Canale 5 oltre quanto inizialmente previsto ... affaritaliani.it Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna domenica 19 aprile: 4,8 milioni contro 4,4. De Martino spiega la strategia a Fazio: “Ho trasformato il gioco, Herbert è tutto”. https://fanpa.ge/jPi3x - facebook.com facebook