Calcio serie C il dg del Grifo Borras alza la voce | Le regole devono essere uguali per tutti

Il direttore generale del Perugia, Borras, si è detto stanco delle ingiustizie in campo. Dopo la sconfitta di Ascoli, la squadra ha reagito bene e ha giocato una partita solida contro la vice capolista. Tuttavia, anche oggi sono spuntati alcuni episodi dubbi che hanno fatto discutere. Borras ha ribadito che le regole devono valere per tutti, senza favori o sconti.

Il dirigente si allinea in un certo senso allo sfogo del tecnico dopo Ascoli. Sul mercato: "Giunti al Padova? Ancora non è fatta" Dopo la beffa di Ascoli il Perugia rialza la testa offrendo una prestazione più che confortante al cospetto della vice capolista del girone, ma anche oggi gli episodi dubbi non sono mancati. Il riferimento principale evidentemente deve essere stato alla “cravatta” subita da Canotto nel secondo tempo non sanzionata con il rigore in seguito alla revisione all'FVS. Una situazione che sta creando non poco disagio e il direttore generale Hernan Garcia Borras ha voluto sottolinearlo a chiare lettere dopo la partita: “Voglio evitare le polemiche ma ha ragione il mister a dire che siamo degli stupidi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Perugia Calcio Rrahmani: «Il gol annullato a McTominay? L’abbiamo visto tutti, rispettiamo le regole però devono essere uguali per tutti in futuro» Dopo Napoli-Parma, il difensore Rrahmani ha commentato il gol annullato a McTominay, sottolineando la necessità di regole uniformi per tutti. A Marco un tema, a Lucia una lettura. Perché i compiti per le vacanze devono essere uguali per tutti? Le vacanze di Natale portano con sé tradizioni e dubbi, tra cui il tema per Marco e la lettura per Lucia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Perugia Calcio Argomenti discussi: Serie C, le gare della 23^ giornata su Sky; Serie C: Brescia, che crollo. Ravenna, tre punti d'oro, il Benevento ritenta la fuga; Calcio serie C, il Perugia presenta Bolsius: Non ci ho pensato due volte a venire qua; In primo piano - Calcio, Serie C: Il Benevento ne fa 3 al Siracusa e difende la vetta del girone. Serie C, il calendario della 24^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 24^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it Risultati Serie C, classifica/ Frena l’Arezzo! Diretta gol live score (24^ giornata, oggi 30 gennaio 2026)Risultati Serie C, classifica: le prime tre del girone B sono in campo contemporaneamente negli anticipi della 24^ giornata, venerdì 30 gennaio. ilsussidiario.net stasera #Lanticipo su Umbria TV alle 22:45 #CANOTTO: “PERUGIA È PERUGIA…” Queste le parole del neo attaccante del Grifo Canotto. Ne parlerà stasera “L’Anticipo su UmbriaTv alle 22:45 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.