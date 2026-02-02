Sayf al Festival di Sanremo | Non voglio essere la copia di nessuno voglio emergere con la mia voce

Sayf, il giovane rapper genovese, si prepara a salire sul palco dell’Ariston con una forte determinazione. A 22 anni, dice di voler emergere con la sua voce, senza imitare nessuno. Il suo brano promette di portare una ventata di freschezza e autenticità, lontano dai cliché del festival.

Sayf, il ventiduenne rapper e cantautore italo-tunisino originario di Genova, si appresta a salire sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo con un brano che non vuole essere una replica di nessun altro. Il suo testo, intitolato “Tu mi piaci tanto”, è un mix di sentimenti personali, riflessioni sociali e omaggi alla storia italiana, ma soprattutto una dichiarazione d’identità. Non vuole essere il Ghali 2.0, nonostante le somiglianze di origine e stile. Il suo messaggio è chiaro: non entra in gara per ripetere un percorso già tracciato, ma per emergere con una voce autentica, senza imbarazzo e senza paura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

