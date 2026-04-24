Il Manchester United sta valutando un possibile trasferimento di Rafael Leao dal Milan, che nel frattempo sta considerando le proprie opzioni riguardo al numero 10. Le condizioni offerte dal club inglese sono attualmente al centro delle discussioni tra le parti. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, mentre il Milan analizza le richieste e le possibilità di cedere il giocatore. La trattativa sembra ancora in fase preliminare.

Il futuro di Rafael Leao resta un tema caldo in casa Milan. L’attaccante portoghese classe 1999 si è sentito colpito dai fischi ricevuti contro l’Udinese, poiché sente di aver dato tutto in un’annata difficile, condizionata dal nuovo ruolo da centravanti e dai continui problemi fisici. Dopo sette stagioni in rossonero, sia il club che il giocatore stanno riflettendo sulle possibili soluzioni. La sensazione è che il rapporto sia arrivato a un punto delicato. Questo, però, non significa svendita. Il Diavolo è disposto ad aprire a una cessione solo a determinate condizioni economiche. La sensazione è che per portare il Milan al tavolo delle trattative servirà un’offerta da almeno 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Manchester United prepara l’affondo per Leao: le condizioni del Milan per lasciar partire il suo numero 10

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