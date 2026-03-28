Nel calciomercato del Milan, il giornalista Niccolò Ceccarini ha indicato due possibili acquisti principali per la società. Ha anche menzionato il futuro di Leao, sottolineando che l’attaccante potrebbe lasciare il club se si verificassero determinate condizioni. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che continuano a essere al centro delle attenzione.

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo editoriale settimanale per 'Tuttomercatoweb'. Spazio al summit andato in scena tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera per organizzare e mettere le basi sul futuro del club. "I due colpi principali saranno un forte difensore centrale e un attaccante da 20 gol", scrive Ceccarini. "È chiaro che molto dipenderà anche dal budget a disposizione. Ovviamente la qualificazione in Champions è indispensabile e si aggiungerebbe ai 30 milioni già sicuri relativi ai riscatti di Pobega, Jimenez e Morata. Altri soldi potrebbero arrivare da quelli eventuali di Colombo, Chukwueze, Terracciano, Musah e Bennacer e magari anche dalle cessioni di Nkunku e Gimenez". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Ceccarini: “Milan due colpi principali. Leao? Potrebbe partire se …”

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