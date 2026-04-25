Calciomercato Milan le Top News di rassegna | un doppio colpo e una grande cessione

Nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile 2026, sono state aggiornate le principali novità del calciomercato del Milan. La società ha perfezionato due acquisti importanti e ha ufficializzato la cessione di un giocatore chiave. Le operazioni puntano a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alle trattative in corso e ai dettagli delle firme ormai concluse.

Sebbene domani sera, a 'San Siro', si disputi Milan-Juventus, partita di fondamentale importanza per l'accesso alla prossima edizione della Champions League, il focus sul Diavolo sui quotidiani - sportivi e non - in edicola questa mattina è stato anche e soprattutto sul prossimo calciomercato estivo. Tanto, infatti, sta bollendo nella pentola rossonera: previsto un doppio colpo in entrata, Alexander Sørloth e Leon Goretzka e, probabilmente, una grande cessione, quella di Rafael Leão. Vediamo, ora, insieme, le Top News di calciomercato finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan avrebbe già il sì di Alexander Sørloth per un suo trasferimento in rossonero in vista del prossimo calciomercato estivo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: un doppio colpo e una grande cessione IMPORTANTE BREAKING NEWS MERCATO MILAN!!!!! Milan News Andrea Longoni Calcio Mercato Notizie correlate Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: entra Fagioli, esce Jashari? Ecco il colpo a sorpresa dalla BNella mattina di oggi, venerdì 24 aprile, sono diverse le notizie di calciomercato legate al Milan. Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: caccia a difensore e attaccante. Spunta FagioliMattina molto importante, questa di mercoledì 22 aprile 2026, per il calciomercato del Milan: sono tanti, infatti, i 'rumors' usciti sui movimenti -... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calciomercato Milan, Leao è in vendita: Va sostituito con un top; Calciomercato Milan, Moretto: Interesse di un top-club per Leao. Il Milan ha fissato il prezzo; Juventus, chi rischia di saltare il Milan: due top in diffida; Calciomercato Milan, Gila difensore eccezionale, tra i migliori in Serie A. Pellegatti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan trattando i diversi scenari che potrebbero riguardare i rossoneri in estatePellegatti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan trattando i diversi scenari che potrebbero riguardare i rossoneri in estate ... milannews24.com Calciomercato Milan, occhio a Vlahovic! Rinnovo in stallo con la Juve: Moretto fa il punto sul suo futuroCalciomercato Milan, occhio a Vlahovic! Rinnovo in stallo con i bianconeri. Moretto fa il punto sul futuro dell'attaccante serbo: ecco cosa li blocca ... milannews24.com #Calciomercato @acmilan, @YFofana19_ in vendita: ecco quanto vogliono i rossoneri per cederlo - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fofana #transfers x.com #Calciomercato #Milan, #Allegri vuole il vice #Modric: c’è #Fagioli e non solo, tutti i nomi #ACMilan #ACMilanInside - facebook.com facebook