Nel giornata di venerdì 24 aprile 2026, si sono susseguite le principali notizie riguardanti il calciomercato del Milan. Al centro delle voci, il possibile ingresso di Fagioli nel reparto centrocampo, mentre si discute anche di un’eventuale cessione di Jashari. Inaspettatamente, si parla anche di un colpo proveniente dalla Serie B, che potrebbe rafforzare la rosa. Le trattative sono ancora in fase di sviluppo e non ci sono conferme ufficiali.

Nella mattina di oggi, venerdì 24 aprile, sono diverse le notizie di calciomercato legate al Milan. Nonostante l'obiettivo cardine del Diavolo nel prossimo mercato sia quello di sistemare il reparto offensivo, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri una rosa più forte e profonda in ogni ruolo. Le principali indiscrezioni di mercato della mattina, infatti, riguardano, il centrocampo dove potrebbe esserci l'uscita a sorpresa di Ardon Jashari in direzione Torino. Per sostituirlo, il Diavolo ha in mente due giocatori: Nicolò Fagioli della Fiorentina e Issa Doumbia del Venezia. Ma non solo, vi segnaliamo anche una bella intervista di Fikayo Tomori in cui si parla di Allegri, rinnovo e non solo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: entra Fagioli, esce Jashari? Ecco il colpo a sorpresa dalla B

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