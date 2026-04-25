Calciomercato Milan Fofana in vendita | ecco quanto vogliono i rossoneri per cederlo

Nel calciomercato estivo 2024, il centrocampista francese arrivato dal Monaco nel Milan può essere ceduto. Dopo due stagioni con i rossoneri, la società ha deciso di mettere in vendita Fofana. La cifra richiesta per il suo trasferimento è stata resa nota, mentre sono in corso trattative con diverse squadre interessate. La decisione si inserisce in un contesto di rotazione della rosa e di gestione del budget.

Giunto al Milan dal Monaco nel calciomercato estivo 2024 per 26 milioni di euro, Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, potrebbe lasciare i rossoneri dopo appena due stagioni. Lo ha riferito, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', il giornalista esperto del settore Nicolò Schira. "Youssouf Fofana potrebbe lasciare il Milan nella finestra estiva dei trasferimenti. Prezzo, 30 milioni di euro", ha scritto infatti Schira in un post sui social. Fofana, sotto contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2028, a bilancio, pesa attualmente per 13 milioni di euro. Una cessione, dunque, a 30, farebbe generare una plusvalenza di 17 milioni di euro per le casse del club di Via Aldo Rossi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Fofana in vendita: ecco quanto vogliono i rossoneri per cederlo Mercato MilanContatti Intensificati! Colpo a Zero! Notizie correlate Calciomercato Milan, Fofana verso la cessione: ecco chi lo vuole e quanto costaIl mercato in uscita del Milan potrebbe accendersi attorno al nome di Youssouf Fofana. Leggi anche: Calciomercato Milan, scatta il riscatto di Jimenez: ecco quanto incassano i rossoneri Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calciomercato Milan, Ismael Koné primo nome se esce Fofana; Milan, verso la Juventus: come sta Fofana, le condizioni; Il Milan prepara la rivoluzione a centrocampo: dal rinnovo di Modric a Goretzka e Fofana, chi può arrivare e chi può partire in estate; Calciomercato Milan, c'è l'offerta per Goretzka. E spunta il nome di Mijnans. Mercato Milan, il punto sulle strategie dei rossoneriMercato Milan, il punto sulle strategie del club rossonero: da Goretzka a un nuovo nome che arriva dall'Olanda. Mentre le ... milannews24.com Milan, Fofana in bilico: le valutazioni interne aprono alla cessioneNel calciomercato del Milan il futuro di Fofana appare incerto: dalla Turchia restano vivi gli interessi e cresce l’ipotesi cessione. milanosportiva.com #Calciomercato @acmilan, ottimismo per l'arrivo di #Goretzka: c'è una richiesta del giocatore - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com #Calciomercato #Milan, #Allegri vuole il vice #Modric: c’è #Fagioli e non solo, tutti i nomi #ACMilan #ACMilanInside - facebook.com facebook