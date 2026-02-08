Calciomercato Milan scatta il riscatto di Jimenez | ecco quanto incassano i rossoneri

Il Milan incassa una cifra dal riscatto di Jimenez, che ora passa ufficialmente al Bournemouth. I rossoneri chiudono così la parentesi dell’attaccante, che ha già giocato per il club inglese dopo la fine della sua esperienza con il Milan. L’affare è ormai definito e Jimenez si prepara a iniziare una nuova avventura in Premier League.

Il Milan ha deciso di prestare molti giocatori in estate. Alcuni potrebbe fruttare un incasso molto importante per le casse rossonere in vista del prossimo bilancio e in vista della prossima sessione di calciomercato. Tra questi c'è anche Alex Jimenez, ex terzino rossonero e del Real Madrid. Lo spagnolo ha giocato con il Bournemouth in stagione già 21 volte in Premier League. LEGGI ANCHE: Zeroli, cambio radicale tra Monza e Juve Stabia: i numeri parlano chiaro. E il Milan sorride>>> Come raccontato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la presenza in campo contro l'Aston Villa ha fatto scattare l’obbligo di riscatto da parte del Bournemouth per Alex Jimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

