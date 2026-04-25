Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione e ha messo gli occhi su Alexander Sørloth, attaccante dell’Atlético Madrid. La società sta seguendo da vicino la situazione dell’attaccante norvegese, che potrebbe essere il profilo giusto per completare il reparto offensivo. La trattativa sembra essere in fase preliminare e non sono stati ancora annunci ufficiali.

Il Milan è alla ricerca di un centravanti per il calciomercato estivo e sembra averlo individuato in Alexander Sørloth dell'Atlético Madrid Il Milan è alla ricerca di un centravanti per il calciomercato estivo e sembra averlo individuato in Alexander Sørloth dell'Atlético Madrid. Il centravanti norvegese, classe 1995, secondo gli ultimi 'rumors' è il prescelto dei rossoneri per regalare a Massimiliano Allegri un '9' di peso. Ne hanno parlato nell'ultima puntata del 'Blitz', rubrica di mercato de 'La Gazzetta dello Sport'🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan alla caccia del ‘9’: Sørloth è quello giusto. L’analisi

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Il giornalista esperto di calciomercato ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis: "Il presidente non è affatto contento di come sta andando la stagione. Ha investito tanti soldi e i risultati non sono stati all'altezza delle sue aspettative". - facebook.com facebook