Milan a caccia del 9 Sorloth è quello giusto Inter-Palestra | la situazione

Nel corso dell'ultima puntata di Blitz sono state analizzate le strategie di mercato di Milan e Inter. Il Milan sta considerando l'acquisto di Sorloth, mentre l'Inter sembra interessata a un giocatore chiamato Palestra. Le discussioni si sono concentrate sulle possibili operazioni di mercato di entrambe le squadre, senza ulteriori dettagli sui termini o le tempistiche.