Milan a caccia del 9 Sorloth è quello giusto Inter-Palestra | la situazione
Nel corso dell'ultima puntata di Blitz sono state analizzate le strategie di mercato di Milan e Inter. Il Milan sta considerando l'acquisto di Sorloth, mentre l'Inter sembra interessata a un giocatore chiamato Palestra. Le discussioni si sono concentrate sulle possibili operazioni di mercato di entrambe le squadre, senza ulteriori dettagli sui termini o le tempistiche.
Nell'ultima puntata di Blitz, abbiamo trattato le possibili mosse di mercato di Milan e Inter: i rossoneri mettono Sorloth nel mirino, mentre per l'altra sponda del naviglio si parla di Palestra.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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