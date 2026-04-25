Calciomercato Juventus | deciso il futuro di Kalulu Cosa succederà in estate per il difensore francese scelta fatta da parte della dirigenza

La Juventus ha comunicato la decisione sulla situazione di Pierre Kalulu in vista della prossima sessione di calciomercato. La dirigenza ha stabilito quale sarà il percorso del difensore francese, senza specificare eventuali dettagli o alternative. La scelta è stata presa e ufficializzata in anticipo rispetto alla finestra di mercato estiva. Il futuro del calciatore sarà dunque definito nel prossimo periodo di trasferimenti.